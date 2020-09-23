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На Донбассе подорвались двое украинских военных

23 сентября, 15:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение

Минувшие сутки на Донбассе прошли без обстрелов, а сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба объединенной тактической группировки "Восток".

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"Защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

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Ранее Министерство обороны Украины прокомментировало сообщения СМИ о скандальном приказе главы оборонного ведомства Андрея Тарана о штрафах для военных за ответный огонь по оккупантам.

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Напомним, что с 27 июля на Донбассе продолжается режим "тишины", нарушаемый вооруженными провокациями оккупантов, ВСУ несут потери:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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взрыв Донбасс ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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