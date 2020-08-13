На Донбассе подорвались украинские военные, есть потери

Украинская армия начала нести первые потери за время перемирия

Пока на передовой боевики продолжают стрелять, в тылу украинские военные понесли потери. Вследствие подрыва погиб один боец и еще один получил ранение.

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Об этом сообщает Минобороны Украины.

Военные отметили, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на Донбассе вражеских провокаций пока не фиксировалось. При этом все равно случилась трагедия.

"Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии выясняются. Министерство обороны, Генеральный штаб, Командование объединенных сил, а также весь личный состав ВСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

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Отметим, что на Донбассе каждый день продолжаются обстрелы. Украинское военное командование называет их только провокационными, и они якобы не нарушают перемирия. В то же время с начала режима тишины (с 27 июля) погибли девять боевиков и еще 15 раненых, при этом ВСУ даже ни разу не выстрелили.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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