На Донбассе подорвался боец

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.

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Об этом говорится на странице оперативно-тактической группировки "Схід" в Facebook.

"24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Украинскому военному оказана медицинская помощь и он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает. Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.

Напомним, на Донбассе боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 23 декабря, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Ранее мы сообщали, что Украина вернула бойца ВСУ из плена боевиков. Военнослужащий странным образом оказался на оккупированной территории, где попал прямо в руки врага.

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Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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