Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе подорвался боец

24 декабря, 15:53

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Обстоятельства происшествия выясняет командование части

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.

Реклама

Об этом говорится на странице оперативно-тактической группировки "Схід" в Facebook.

"24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Украинскому военному оказана медицинская помощь и он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает. Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.

Напомним, на Донбассе боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 23 декабря, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Ранее мы сообщали, что Украина вернула бойца ВСУ из плена боевиков. Военнослужащий странным образом оказался на оккупированной территории, где попал прямо в руки врага.

Реклама

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествий
Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествийДонбасс
"Лично предложу закончить игру в прятки": Кравчук о переговорах с РоссиейПолитика
"Урегулирование неизбежно": Путин сделал заявление по ДонбассуПолитика
ДТЭК помог Доброполью разработать программу трансформации региона с учетом
ДТЭК помог Доброполью разработать программу трансформации региона с учетом "зеленого перехода" УкраиныДонбасс
Верните Украине контроль над границей. Резников рассказал, что на это ответила Россия
Верните Украине контроль над границей. Резников рассказал, что на это ответила РоссияПолитика
В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)
В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять