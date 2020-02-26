На Донбассе подорвался боец ВСУ: военные рассказали о ситуации на фронте

Боевики атаковали уже с самого утра и ударили из тяжелого вооружения

На Донбассе боевики снова бьют из запрещенного оружия. С начала текущих суток зафиксировано четыре атаки боевиков. Также в Министерстве обороны заявили, что на взрывном устройстве подорвался украинский военный.

Отмечается, что все сегодняшние обстрелы пришлись на Донецкое направление. Так, в районе Марьинки российско-оккупационные войска с 6 утра за 35 минут выпустили 11 мин 120-го калибра, а также осуществили восемь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Еще один раз на этом участке фронта оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета после 9:00.

Также утром противник дважды обстрелял опорные пункты наших подразделений вблизи Павлополя: сначала из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а впоследствии – со станкового противотанкового гранатомета.

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"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", – сообщили в Минобороны.

Как сообщали новости "Сегодня", на передовой обстановка остается напряженной – вражеские обстрелы на Донбассе не утихают. 25 февраля боевики пять раз обстреляли передовые украинские позиции.

Смотрите также видео, как ВСУ уничтожили огневую позицию боевиков:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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