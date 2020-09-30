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На Донбассе подорвался российский офицер

30 сентября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник активно усиливает свои позиции по всей линии фронта

Россия не только усиленно готовит боевиков к боевым действиям, но и продолжает укреплять позиции оккупационных войск на Донбассе: устанавливаются новые минные поля, на которых подрываются сами же оккупанты.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование оперативной группировки российско-оккупационных продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения. На прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях.

Также оккупанты продолжают устанавливать новые минные поля, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2. При этом противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей ноги один из недавно прибывших в рамках ротации российских офицеров.

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Напомним, недавно мы показывали, как боевики нарушают перемирие. Украинские военные отмечают, что противник во время режима тишины в районе Зайцево построил шесть новых позиций на передней линии обороны.

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А тем временем украинская армия тоже не сидит сложа рук – полным ходом идут масштабные учения. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс разведка боевики офицер

Источник: Сегодня

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