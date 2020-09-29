На Донбассе подорвался российский офицер

На Донбассе подорвался на минно-взрывном устройстве один из офицеров Российской Федерации. Он недавно прибыл в ряды боевиков во время ротации российских офицеров.

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Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины, в результате подрыва на мине, которая была установлена боевиками, российский офицер получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе боевики сооружали окопы и блиндажи на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, оккупанты строили новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения.

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Ранее мы сообщали, что боевики за неделю понесли большие потери.

Также напомним, офицер ВСУ сообщил об огромных потерях боевиков. Сразу восемь боевиков "ДНР" подорвались на своих растяжках.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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