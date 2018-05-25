На Донбассе погиб 22-летний боец "Правого сектора" из Львовской области

Сегодня, 25 мая, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево Донецкой области погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

"Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец – доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы", – говорится в сообщении Первой штурмовой роты в Facebook.

По словам бойцов, "Хитрый" был одним из тех, кого всегда ставили в пример бойцам, кем гордились, на кого равнялись и на кого всегда рассчитывали.

"Сегодня мы потеряли одного из лучших сынов Украины, который в борьбе за свободу отдал свою жизнь", – добавляют военные.

Как уточнил командир 1 ОШР ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло, военный погиб в результате применения боевиками артиллерийских пушек калибра 122 мм и 152 мм. Об этом он сообщил в Facebook.

"Человека, которого уважали все военные, человека, который был авторитетом в подразделении, искренним, уравновешенным, уверенным; человека которую ставили в пример и на кого равнялись – убил московский оккупант", – говорится в сообщении.

По информации Львовской ОГА, 22-летний Марьян Корчак в 2010 – 2015 годах учился в высшем профессиональном училище № 29 г. Львова и получил квалификацию техник-механик. С 2016 года ушел доброволец в ДУК "Правый сектор".

У погибшего остались родители-пенсионеры, брат и сестра.

Накануне сообщалось, что бывший футболист донецкого "Металлурга" погиб в боях на Донбассе.

А 22 мая в зоне военного конфликта на Донбассе от осколочного ранения погиб 22-летний младший сержант ВСУ Богдан Коломиец.

Ранее, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине села Южное была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв 24-й бригады выдвинулся на перехват ДРГ и отбросил врага от украинских позиций. В результате столкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти. Во время столкновения от огня врага погибли двое наших бойцов. Осколочные ранения получили также четверо военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале.

А в ООС рассказали о героической гибели медика в бою.