На Донбассе погиб 26-летний военнослужащий: подробности

Фото: ye.ua

В зоне проведения ООС на Донбассе вечером 11 декабря погиб 26-летний военнослужащий из Хмельницкой области Андрей Дзюба. Об этом сообщает местное издание ye.ua.

"Боец служил у 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе Новотроицкого Донецкой области", – рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Женщина отметила, что у Андрея остались жена и дочь, которой нет еще года. Информации о том, когда погибшего привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, пока еще нет.

Ранее мы писали, что 11 декабря боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда из-за вражеского огня были ранены двое военнослужащих, но о гибели бойца в штабе ООС не сообщали.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

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