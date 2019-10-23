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На Донбассе погиб 35-летний сержант из Коломыи

23 октября, 21:13

Украинский военный погиб от смертельного пулевого ранения

Фото: facebook.com/oksana.vandych

Фото: facebook.com/oksana.vandych

Во вторник, 22 октября, в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО в Коломые Оксана Вандич на своей страничке в Facebook.

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловича (10.08.1984 – 22.10.2019 гг.), воина в/ч А0666 (28-я бригада), жителя города Коломыя. Вечная память"- написала она.

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Виталий Михайлович Носкевич родился 10 августа 1984, жил в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

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Напомним, за прошлые сутки, 22 октября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще трое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

Кроме того, боевики на Донбассе теперь нарушают линии отвода вооружений.

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Донбасс гибель ВСУ военнослужащий ООС

Источник: Сегодня

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