Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один раненый: где атаковали боевики

11 апреля, 08:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За последние сутки противники 10 раз нарушили режим прекращение огня

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 10 апреля, 10 раз нарушили режим прекращение огня – девять обстрелов и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Реклама

Погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Еще один военный получил пулевое ранение.

Недалеко от населенного пункта Пищевик противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

В тренде
В Харькове в ДТП погиб майор полиции: что о нем известно (фото)
Реклама

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Альянса.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе застрелился боец ВСУ: в Сети показали шокирующее видео (18+)
На Донбассе застрелился боец ВСУ: в Сети показали шокирующее видео (18+)Донбасс
Довоевались? На Донбассе боевики понесли большие потери
Довоевались? На Донбассе боевики понесли большие потериДонбасс
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведка
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведкаДонбасс
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по Донбассу
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по ДонбассуВласть
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границам
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границамУкраина
Такого обострения на передовой давно не было: что происходит на Донбассе
Такого обострения на передовой давно не было: что происходит на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять