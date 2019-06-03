На Донбассе погиб десантник: опубликовано фото
У бойца одной из десантно-штурмовых бригад остались жена и двое детей
На Донбассе ночью, 3 июня, погиб украинский десантник. Теперь его двое детей остались без отца. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
"С грустью сообщаем, что сегодня ночью, 3 июня, во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович", – говорится в сообщении.
Военные отмечают, что боец был родом из Запорожья и у него остались жена, сын и дочь.
"Мы потеряли человека, который боролся за Украину, была патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем герое-защитнике навсегда останется в наших сердцах", – написали в десантных войсках.
Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 2 июня оккупанты нарушали режим прекращения огня пять раз, в том числе трижды с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения – боевики вели огонь из минометов, гранатометов и пулеметов.
Также в ВСУ озвучили потери за май и назвали имена погибших бойцов. Офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что за прошлый месяц украинская армия потеряла девять бойцов.
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