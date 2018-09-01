На Донбассе погиб комбат боевиков "Фаза": офицер ВСУ показал фото

Ряды боевиков все больше редеют и очередные два "воина" отправились на тот свет

Противник на Донбассе продолжает нести потери. На этот раз погиб командир так называемой "Нацгвардии ДНР". Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Два боевика пополнили ряды бесславной "бригады-200" (уничтоженные на Донбассе боевики).

"07.07.2018 г. пополнилась ("бригада-200" – ред.) очередным дембелем (убитым – ред.) – командир батальона "Нацгвардии ДНР" Левданский Александр, позывной "Фаза", кровоизлияние в мозг", – написал "Штирлиц".

Кроме того, 29 августа ее один боевик отошел в мир иной – Солодилов Александр из Зоринска, но пока не известно, каким образом.

Отметим, что в этот день, когда боевики сорвали перемирие на Донбассе, в результате боевых действий не было потерь у врага. Следовательно Солидолов – это небоевая потеря у боевиков.

Недавно офицер ВСУ показал фото двух "самоликвидировавшихся" на Донбассе боевиков. Ряды боевиков продолжают редеть, и еще два "воина" больше не доставят проблем украинским военным. Отмечалось, что это была "ответка" ВСУ боевикам за обстрелы.

Как ранее сообщал Анатолий Штефан, за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.