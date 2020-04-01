На Донбассе погиб молодой офицер ВСУ, который командовал взводом: фото бойца

Погибшему военному было 23 года

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Маланчук.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, выразив искренние соболезнования родителям, родным и близким.

"Черновчанин 1997 года рождения погиб 31 марта, выполняя воинский долг. Он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029", – говорится в сообщении.

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Офицер вступил на воинскую службу по контракту в 2019 году.

Стоит добавить, что обстоятельства гибели офицера не сообщаются.

Отметим, что на протяжении минувших суток, 31 марта, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще один – получил минно-взрывную травму.

30 марта на Донбассе оккупанты 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Без потерь не обошлось – один боец погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения.

А 29 марта оккупанты устроили 13 обстрелов украинских позиций, тогда обошлось без потерь в рядах наших бойцов.

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