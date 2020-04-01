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На Донбассе погиб молодой офицер ВСУ, который командовал взводом: фото бойца

1 апреля, 11:37

Руслан Ровик

Погибшему военному было 23 года

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Маланчук.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, выразив искренние соболезнования родителям, родным и близким.

"Черновчанин 1997 года рождения погиб 31 марта, выполняя воинский долг. Он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029", – говорится в сообщении.

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Офицер вступил на воинскую службу по контракту в 2019 году.

Стоит добавить, что обстоятельства гибели офицера не сообщаются.

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Отметим, что на протяжении минувших суток, 31 марта, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще один – получил минно-взрывную травму.

30 марта на Донбассе оккупанты 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Без потерь не обошлось – один боец погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения.

А 29 марта оккупанты устроили 13 обстрелов украинских позиций, тогда обошлось без потерь в рядах наших бойцов.

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Донбасс погиб офицер потери потери ВСУ

Источник: Сегодня

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