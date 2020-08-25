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На Донбассе погиб офицер ВСУ: появились подробности трагедии

25 августа, 14:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В родном городе погибшего бойца объявили траур

В зоне проведения Операции объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

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"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием", – написали на странице 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в Facebook.

Командование бригады выразило соболезнования родным и близким бойца.

По данным организации "Теребовлянская башня", Владимир Рудик, 1989 года рождения, погиб 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области.

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23 августа погибшего провели в последний путь, в Золотниках Теребовлянского района Тернопольской области, где он родился. Там объявили трехдневный траур.

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Ранее мы сообщали, что пока на передовой боевики продолжают стрелять, в тылу украинские военные понесли потери. Вследствие подрыва погиб один боец и еще один получил ранение.

Также напомним, 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

Смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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