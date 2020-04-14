На Донбассе погиб украинский спецназовец: стали известны подробности

Трагедия произошла во время плановой стрельбы из миномета

На полигоне в зоне операции Объединенных сил на Донбассе произошла трагедия – 14 апреля взорвался миномет, погиб один украинский военный, еще восемь бойцов получили ранения.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по факту инцидента военная прокуратура и Государственное бюро расследований открыли уголовное производство

По данным следствия, взрыв произошел на полигоне в Донецкой области, во время плановых стрельб.

"Погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения разной степени тяжести. Потерпевшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

Напомним, на протяжении суток 13 апреля боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В рядах ВСУ обошлось без потерь.

12 апреля оккупанты три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один боец погиб, еще один – получил боевое поражения.

А 11 апреля оккупанты устроили восемь обстрелов на Донбассе. Без потерь в рядах ВСУ тоже не обошлось – трое военнослужащих были ранены.

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