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На Донбассе погиб украинский боец

14 января, 01:12

Виталию Каравану было 26 лет

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В зоне ООС, где боевики не прекращают обстрелы, погиб военный из Хмельницкой области, который служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.

Виталию Каравану было 26 лет. Родом он из села Корчик Шепетовского района.

Об этом сообщает хмельницкое издание "Є" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталью Дзекар.

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"Военный служил в 56-й мотопехотной бригаде Вооруженных Сил Украины. Погиб при исполнении служебного долга. Знаю, что у Виталия осталась мама и бабушка", - сообщила Наталья Дзекар.

Где и при каких обстоятельствах погиб боец, не сообщается.

Между тем, боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. 12 января боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Напомним, 11 января незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, стало известно, что потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс гибель ВСУ военнослужащий ООС

Источник: Сегодня

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