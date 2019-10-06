На Донбассе погиб украинский боец ​​погиб, еще один ранен

/ Фото: Getty Images

С начала суток на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики 9 раз нарушили "режим тишины". Из стрелкового оружия боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя; из автоматических гранатометов – возле Новотроицкого; из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – в районе Авдеевки; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя; из гранатометов различных систем – возле Богдановки; со снайперского и стрелкового оружия – в районе Красногоровки; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Авдеевки; из вооружения БМП и автоматических гранатометов – возле Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 8 раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Новолуганського; из стрелкового оружия – возле Попасной; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Золотого-4; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Луганского; со станковых противотанковых гранатометов – возле Золотого; из минометов калибра 82 мм – в районе Зайцево.

Реклама

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен.

Напомним, 5 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

А 4 октября на Донбассе боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама