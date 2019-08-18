На Донбассе погиб украинский военный

Смерть наступила от осколочного ранения в результате обстрела со стороны боевиков

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В зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Василий Евстегнеев.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что Евстегнеев, 1980 года рождения, уроженец с. Дорожинка, Ольшанского района, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения, которое получил в результате обстрела со стороны оккупированной территории.

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Как сообщалось, за минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 16 августа оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, в зоне проведения операции ОС ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

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