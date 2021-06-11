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На Донбассе погиб украинский военный

11 июня 2021 18:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

На Приазовье в результата обстрела боевиков один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью

/ Фото: Сегодня

В течение текущих суток, 11 июня, боевики 5 нарушений режима прекращения огня. В результате осколочного ранения погиб один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Вблизи Водяного у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Водяного на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

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В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

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У населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Новость дополняется

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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