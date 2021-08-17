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На Донбассе погиб украинский военный

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 августа, 07:47
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Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о погибшем военном
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе вблизи Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Кроме того, за минувшие сутки, 16 августа, боевики 5 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Где еще стреляли боевики?

  • В частности, у Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
  • В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи Причепиловки противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования РФ применили минометы 120-го калибра.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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