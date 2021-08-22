На Донбассе погиб украинский военный

В воскресенье, 22 августа, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб защитник ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.
Новость дополняется...
В воскресенье, 22 августа, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб защитник ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.
Новость дополняется...
22 августа 1991. Верховная Рада тайно готовится провозгласить независимость Украины...Погрузиться в тот день