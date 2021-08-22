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На Донбассе погиб украинский военный

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
22 августа, 18:44
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В воскресенье, 22 августа, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб защитник ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

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