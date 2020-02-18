На Донбассе погиб украинский военный: что о нем известно (фото)

Погибшему было всего 19 лет

/ Фото: Facebook

Вследствие снайперского огня на Донбассе погиб украинский военный, старший солдат Игорь Химичук. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

"Погиб в бою за Украину наш боевой собрат, воин бригады Черных Запорожцев, старший солдат Химичук Игорь. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования родным и близким воина Игоря", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Игорь Химичук погиб 16 февраля, парню было всего 19 лет. 7 июня Игорю должно было исполнится 20.

Как сообщал сайт "Сегодня", ситуация на передовой резко обострилась. На Луганском направлении украинская армия понесла серьезные потери в результате штурма от оккупационных войск и минометных обстрелов.

Также в сети появилось видео, которое якобы записано в районе сегодняшних боев на Луганском направлении.

Видео: facebook.com/istokoz

Новости "Сегодня" также писали, что на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

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