На Донбассе погиб украинский военный, тело не могут забрать из-за интенсивного огня боевиков
Мероприятия по возвращению тела погибшего воина продолжаются
22 июня в районе населенного пункта Оленевка Донецкой области на взрывном устройстве подорвался боец 24-й отдельной механизированной бригады, проинформировала пресс-служба операции Объединенных сил.
"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе населенного пункта Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", – сказано в сообщении штаба.
Из-за интенсивного обстрела, который вели боевики, украинские военные не смогли забрать тело.
"Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", – добавила пресс-служба.
Ранее сообщалось, что с начала суток 22 июня боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Ранее мы сообщали о том, что 21 июня на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.
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