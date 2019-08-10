На Донбассе погиб военнослужащий Нацгвардии – штаб ООС

В течение суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня

/ Фото: НАБУ

На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом 10 августа сообщается на странице в Facebook штаба операции Объединенных сил (ООС), отметившего ранее, что накануне противник шесть раз нарушил режим тишины.

Подробности гибели военнослужащего не уточняются.

В сообщении сказано, что в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в штабе ООС.

Новости "Сегодня" сообщали, что во вторник, 6 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и наемники девять раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Кроме того, командир отдельной 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели четырех морпехов:

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