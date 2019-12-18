На Донбассе погиб военнослужащий: стало известно имя (фото)

Солдат был родом из Кропивницкого

Фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

На Донбассе 17 декабря из-за вражеского обстрела погиб старший солдат Василий Лисицын. Об этом сообщает 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

"С грустью сообщаем, что вчера, 17.12.2019, около 19:00, в результате вражеского обстрела, получил ранения, несовместимые с жизнью, старший солдат Василий Лисицын", – говорится в сообщении.

Кроме того, пост о погибшем бойце опубликовала Лилия Рагуцкая. По словам женщины, Василию было всего 27 лет. Мужчина был родом из Кропивницкого.

Напомним, 17 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

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