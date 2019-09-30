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На Донбассе погибла молодая девушка-боец ВСУ: стали известны имя и обстоятельства

30 сентября, 10:56

У девушки остался маленький сын

Фото: Назар Приходько, Facebook

Фото: Назар Приходько, Facebook

На Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая. Об этом сообщили на странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в Facebook.

"27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения", – говорится в сообщении.

Как сообщил ветеран АТО, блогер Назар Приходько в Facebook, у девушки остался маленький сын.

Кроме того, 27 сентября в зоне ООС из-за вражеских обстрелов погиб еще один украинский военнослужащий. Война унесла жизнь 38-летнего старшего лейтенанта Национальной гвардии Александра Маркива. Мужчина получил пулевое ранение в лицо, и скончался во время операции.

Новости "Сегодня" сообщали, что 27 сентября боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе . Они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Особенно "жарко" было в районе Мариуполя и Горловки.

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