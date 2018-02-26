На Донбассе погибла супружеская пара

В Донецкой области погибли два человека. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, трагедия произошла минувшей ночью в с. Беленькое.

"Следственно-оперативная группа установила, что погибшими являются 41-летний владелец дома и его 36-летняя жена. Вместе с ними жил их малолетний сын, однако в ту ночь он остался в гостях у своей крестной, что и спасло ему жизнь", – рассказали в полиции.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины и женщины стало задымление помещения продуктами горения печи.

Ранее в Ивано-Франковске, на улице Вороного, в одном из жилых домов произошел пожар, во время которой 19-летняя девушка выпрыгнула с балкона горящей квартиры. До прибытия спасателей ее госпитализировали в травматологическое отделение.

Напомним, в селе Лозовка Самарской области России мужчина поджег свой дом с детьми, чтобы получить квартиру. Как сообщает СК РФ по Самарской области, поджог произошел 14 февраля — таким образом 25-летний Андрей, многодетный отец, хотел сделать подарок своей жене: они с семью детьми жили в одноэтажном доме.

В результате пожара погибло трое детей — четырехмесячные близнецы и двухлетний мальчик. Четверо других детей успели сбежать, а их мать помогли вывести соседи.