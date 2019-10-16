На Донбассе погибла военнослужащая: стали известны имя и обстоятельства

Фото: Янина Соколова, Facebook

На Донбассе 15 октября от пули российского снайпера погибла солдат 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярослава Никоненко. Об этом сообщила пресс-служба военного подразделения в Facebook.

"Сообщаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС" - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Реклама

Как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Янина Соколова, отец Ярославы также погиб на Донбассе еще в 2015 году. У погибшей военнослужащей осталась 13-летняя дочь.

Напомним, за прошлые сутки, 15 октября, на Донбассе боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ погибли, еще пятеро – ранены.

А 14 октября на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

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