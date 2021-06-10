На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробности

На Донбассе погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом сообщили в пресс-службе ОГШБр.
Военные указали, что случилось это 9 июня и при исполнении служебных обязанностей.
"В районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы", – говорится в сообщении.
Но источник в ВСУ сообщил нам, что предварительно причиной смерти военнослужащей стал суицид.
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