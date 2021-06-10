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На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробности

10 июня 2021 10:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская армия снова понесла потери на фронте, но на этот раз не из-з вражеских обстрелов

На Донбассе погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом сообщили в пресс-службе ОГШБр.

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Военные указали, что случилось это 9 июня и при исполнении служебных обязанностей.

"В районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы", – говорится в сообщении.

Но источник в ВСУ сообщил нам, что предварительно причиной смерти военнослужащей стал суицид.

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Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим тишины. О вражеских атаках украинская сторона в СЦКК уведомила ОБСЕ.

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А тем временем прифронтовой Мариуполь собрались сделать туристическим городом. Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сначала искупался в Азовском море, а потом поделился грандиозными планами на ближайшие два года.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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