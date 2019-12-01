На Донбассе погибли два снайпера СБУ

В результате взрывов воины получили ранения несовместимые с жизнью

Фото: slovoidilo.ua

На Донбассе сегодня, 1 декабря, на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По его сведениям, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась проникнуть в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих.

"К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва", – сообщили в штабе.

Реклама

В свою очередь журналист Назар Приходько уточнил, что погибли два снайпера Центра спецопераций СБУ.

"На фронтах Национально-освободительной войны погибли 2 снайпера ЦСО СБУ", – написал он на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что 29 ноября погиб украинский защитник, и теперь стало известно, что это был 26-летний Алексей Капустян, который воевал на Донбассе с 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в тот день, 29 ноября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. С нашей стороны погиб один боец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама