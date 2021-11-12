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На Донбассе погибли двое украинских военных

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 ноября, 17:21
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Вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня
Военные умерли сегодня, 12 ноября / Коллаж "Сегодня"
Военные умерли сегодня, 12 ноября / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 12 ноября, Российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Из-за подрыва на взрывчатке погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС.

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Подробности

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было 2 нарушения режима прекращения огня. В районе населенного пункта Зайцево Российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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