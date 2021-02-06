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На Донбассе погибли двое военнослужащих

6 февраля, 19:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они подорвались на взрывном устройстве

В субботу, 6 февраля, на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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Про это сообщил штаб ООС.

"Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников – погибли, за жизнь третьего борются медики", – говорится в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

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Пропавший в зоне ООС военный находится в плену боевиков

Кроме того, в пресс-центре ООС сообщили, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Песков. В результате один боец ВСУ получил огнестрельное ранение. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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Как сообщалось ранее, российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне ООС. Он исчез 28 января.

Также напомним, на Донбассе оккупанты применили минометы и гранатометы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс подорвались ООС
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