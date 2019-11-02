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На Донбассе пограничники поймали боевика "ДНР"

2 ноября, 12:11

Мужчина пошел на службу к боевикам еще в 2014 году

/ Фото: ГПСУ

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который служил в незаконных вооруженных формированиях так называемой "Донецкой народной республики". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Установлено, что 36-летний украинец в июне 2014 года решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задачи российских кураторов выполнял на блокпостах в Краматорске Донецкой области, где, по словам задержанного, он проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.

Данные о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту трассы Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР". В мае 2015 года мужчина заключил контракт на год и вступил в мотострелковый взвод четвёртой ОМБР "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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