На Донбассе полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами

В городе Красногоговка Донецкой области в хозяйственной постройке правоохранители нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Изъято 2 реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 8 осколочных гранат с запалами к ним, 3 заряда и 1 окопной разрыв и более 2 кг. тротила", – говорится в сообщении.

Как выяснили копы, сейчас хозяин дома, где обнаружили тайник, 52-летний местный житель, находится на временно оккупированной территории. На данный момент уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Не так давно в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

А на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков.