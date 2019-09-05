На Донбассе полицейские задержали боевика "ЛНР"

Злоумышленник служил в мотострелковой бригаде и получал «зарплату» в российских рублях

На Донбассе во время проверки документов граждан на одном из блокпостов полицейские обнаружили 33-летнего жителя г. Луганск (территория, временно неподконтрольная украинской власти), который, по оперативной информации принимал участие в незаконных вооруженных формированиях.

По словам мужчины, в сентябре 2015 из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды народной милиции ЛНР. По распределению был назначен во 2-отдельную мотострелковую бригаду.

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В общем, он выполнял функции по охране полигона в с. Успенка (Лутугинский район), чистил оружие и копал окопы. Более пяти раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. Получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей. Вскоре, из-за плохих условий он покинул ряды боевиков.

Сейчас мужчину передали сотрудникам СБУ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

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