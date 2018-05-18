На Донбассе полицейским сдался "патрульный" боевиков

Сегодня, 12:57

Местный житель признался, что поддался пропаганде и пошел служить боевикам

Архивное фото
Архивное фото

В Донецкой области 27-летний житель города Часов Яр сдался патрульной полиции, надеясь на освобождение от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Как выяснилось, в 2014 году мужчина поддался пропаганде и вступил в ряды боевиков, получив задание патрулировать родной город. Между тем, служба оказалась не такой, как рассказывали террористы – наемник увидел, что все деньги "на армию" идут прямо в карманы бандитских главарей", – говорится в сообщении.

Мужчина заверил, что он почти сразу покинул ряды боевиков и все эти годы жил в страхе, пытаясь скрыть свое прошлое, однако решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это возможно сделать, добровольно сдавшись властям.

Относительно бывшего боевика открыто уголовное производство. После того, как он пройдет соответствующую проверку и будет установлено, что за время пребывания в рядах незаконных вооруженных формирований он не совершил тяжких преступлений против мирного населения.

Напомним, ранее мы писали о серьезных проблемах, которые процветают в так называемых "ДНР" и "ЛНР"  – местные боевики недовольны российским командованием, регулярно нарушают дисциплину – бегут с позиций, пьянствуют, а луганчанам приходится жить на нищенские зарплаты.

Также мы сообщали, что на Донбассе боевик забил насмерть офицера - бандиты возмущены своим командованием и решили занять себя самогоноварением.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, некоторые подразделения боевиков существует только на бумаге, так как не укомплектованы личным составом. Кроме того, в стане противника процветает алкоголизм и наркомания.
Донбасс, полиция, донецкая область, боевик

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе полицейским сдался "патрульный" боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Обстрел Троицкого. Фото: npu.gov.ua

Погибли мать, отец и ребенок: на Донбассе сообщили детали обстрела Троицкого боевиками

Сегодня, 10:24

Семья пряталась в подвале и думала, что все закончилось и вышли, но прилетел последний снаряд боевиков

Донбасс

Владимир Путин. Фото: AFP

Геращенко пояснила, для чего Путину понадобились новые жертвы на Донбассе

Сегодня, 10:12

Это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия, отметила нардеп
Загрузка...

Политика

Война на Донбассе. Фото: AFP

США в ОБСЕ назвали условие для окончания войны на Донбассе

Сегодня, 09:55

Американский дипломат Сайдерс заявила, что именно Россия виновата в сложившейся ситуации на востоке Украины

Донбасс

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

В МВД начали кампанию по подготовке мероприятий к деоккупации Донбасса

Вчера, 23:52

В реализации практической части плана будут участвовать все службы, подчиненные МВД
Загрузка...