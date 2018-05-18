На Донбассе полицейским сдался "патрульный" боевиков

В Донецкой области 27-летний житель города Часов Яр сдался патрульной полиции, надеясь на освобождение от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Как выяснилось, в 2014 году мужчина поддался пропаганде и вступил в ряды боевиков, получив задание патрулировать родной город. Между тем, служба оказалась не такой, как рассказывали террористы – наемник увидел, что все деньги "на армию" идут прямо в карманы бандитских главарей", – говорится в сообщении.

Мужчина заверил, что он почти сразу покинул ряды боевиков и все эти годы жил в страхе, пытаясь скрыть свое прошлое, однако решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это возможно сделать, добровольно сдавшись властям.

Относительно бывшего боевика открыто уголовное производство. После того, как он пройдет соответствующую проверку и будет установлено, что за время пребывания в рядах незаконных вооруженных формирований он не совершил тяжких преступлений против мирного населения.

Напомним, ранее мы писали о серьезных проблемах, которые процветают в так называемых "ДНР" и "ЛНР" – местные боевики недовольны российским командованием, регулярно нарушают дисциплину – бегут с позиций, пьянствуют, а луганчанам приходится жить на нищенские зарплаты.

Также мы сообщали, что на Донбассе боевик забил насмерть офицера - бандиты возмущены своим командованием и решили занять себя самогоноварением.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, некоторые подразделения боевиков существует только на бумаге, так как не укомплектованы личным составом. Кроме того, в стане противника процветает алкоголизм и наркомания.