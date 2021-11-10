На Донбассе потери: погибла военная из Херсонской области

Татьяна Алхимова начала военную службу в Херсонской области

Девушка принимала участие в боевых действиях / Фото: Коллаж: Сегодня

В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.

Об этом сообщил бывший военный, волонтер Сергей Цигип в Facebook.

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Что известно о Татьяне Алхимовой

Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2015 году окончила среднюю школу в Казачьих Лагерях.

В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете.

Начала военную службу в Херсонской области. Во ВСУ она была с 16 августа 2019 года в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Служила радиотелефонисткой, впоследствии была переведена на должность внешнего пилота (оператора).

Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр им. Костя Гордиенко.

Где и когда пройдет прощание

Татьяна Алхимова была участником боевых действий и участвовала в ООС на Донбассе.

Прощание с погибшей состоится по месту жительства ее родных – в Казачьих Лагерях 10 ноября в 11:00.

Похоронят Татьяну Алхимову в 13:00 на кладбище в Новой Каховке, на Аллее Славы.

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