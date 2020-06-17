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Пойман террорист, причастный к убийству легендарного полковника Хараберюша

17 июня, 21:58

Елена Вус Елена Вус

Хараберюш погиб 31 марта 2017 года в результате теракта

Осужденный за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша и выданный "ДНР" по обмену в декабре 2019 года боевик Сергей Пастухов снова задержан.

Об этом 15 июня сообщила представительница боевиков "ДНР" Дарья Морозова. Также эту информацию подтвердил журналист и военный Михаил Ухман, пишет LB.ua.

По словам "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, Пастухова взяли в плен. Он якобы переплыл пруд в районе оккупированного поселка Александровка (недалеко от Марьинки). Так он оказался на подконтрольной Украине территории, то есть незаконно пересек линию разграничения.

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По словам Ухмана, Пастухов вместе с еще одним боевиком попался во время разведки.

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Сейчас он находится в Мариуполе.

Напомним, 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Им оказался сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш. Сергей Пастухов участвовал в организации теракта. Его задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы. Но так как боевик был в обменных списках, его отпустили.

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Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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