На Донбассе правоохранители разоблачили информатора боевиков

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Донецкой области информатора террористической организации "ДНР". Женщина передавала боевикам разведывательные данные об украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники и следователи установили, что жительница Великоновоселковского района по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, главарем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов.

"По заданию куратора с августа 2017 она собирала для боевиков информацию разведывательного характера. Женщина по телефону сообщала боевику сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещении военной техники. Куратор затем передавал полученную информацию в "МГБ ДНР", – говорится в сообщении.

Задержанной уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для вынесения соответствующего процессуального решения.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосте "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Кроме того, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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