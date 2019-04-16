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На Донбассе приговорили комбата боевиков "Мачете" за жестокое преступление

Сегодня, 16:56

Свиридов изнасиловал и потом убил свою подчиненную, за что был объявлен в розыск

Юрий Свиридов "Мачете". Фото: соцсети
Юрий Свиридов "Мачете". Фото: соцсети.

Задержанный ранее командир батальона 7-й бригады "2-го АК ВС РФ ("ЛНР") Юрий Свиридов по прозвищу "Мачете" получил приговор в российском суде в виде 13 лет тюрьмы строгого режима за изнасилование и убийство своей подчиненной. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Комбат 7-й бригады "ЛНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной "Мачете") получил 13 лет за убийство беременной "ополченки" Анастасии Ткачевой", – написал он.

Также стало известно, что он отказался от последнего слова, недоволен адвокатов и возмущен судебным процессом против него.

Напомним, Свиридов был объявлен российскими оккупантами в розыск в начале октября 2017 года. Впоследствии стало известно, что он изнасиловал и убил свою подчиненную, которая была на последних месяцах беременности. В батальоне Ткачева числилась на должности заместителя командира медицинского взвода на передовой и из-за беременности была на должности только формально.

Как мы сообщали на днях, на Донбассе был задержан боевик из бандформирования "Гром". Подразделение боевиков было одним из первых в "ДНР" и создано российскими кураторами. Задержанный до войны вел бизнес, но потом пошел воевать за врага.

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Тег убийство, Донбасс, приговор, штирлиц, боевики, мачете, комбат

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