На Донбассе продолжаются обстрелы: где на этот раз палили боевики

В штабе рассказали, как боевики провоцируют украинских военных, стреляя по ним из жилых кварталов на оккупированной территории

Фото Alexander Ermochenko/Reuters Боевик т.н. "ЛНР" на территории разрушенного дома

На Донбассе за последние сутки, 17 мая, зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня, пострадал украинский военный. С начала текущих суток обстрелов не было.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Новолуганского враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Песков оккупанты два раза обстреляли позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

оккупанты два раза обстреляли позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов. Недалеко от Зайцевого противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Опытного – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Новотошковского российские наемники стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

российские наемники стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В направлении Авдеевки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Снайпер боевиков ранил украинскоего военного, сейчас он в больнице в удовлетворительном состоянии. Бойцы ВСУ на обстрелы противника открывали ответный огонь.

Также сторона СЦКК сообщает, что оккупанты начали провокацию, обстреливая ВСУ из жилых кварталов на оккупированных территориях.

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Так, вечером 17 мая, наемники обстреляли позиции ВСУ под Песками из минометов непосредственно из жилых кварталов Донецка. А в качестве своей позиции выбрали площадку возле городской больницы. Таким образом боевики провоцируют украинских военных стрелять в ответ, чтобы те разрушили объекты инфраструктуры и их можно было начать в чем-то обвинять.

Традиционно, обстрелы оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами". Об этом уже сообщили представителей СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал президенту РФ Владимиру Путину убрать войска с Донбасса, вернуть Украине контроль над территорией и границей, и тогда война быстро закончится.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией