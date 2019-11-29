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На Донбассе продолжаются обстрелы: где велся вражеский огонь

29 ноября, 07:08

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 28 ноября, боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела. Неподалеку Новолуганского и Шумов велся огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Троицкого стреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Еще пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Новотроицкого велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Березовой – из стрелкового оружия. У Красногоровки боевики применили СПГ и крупнокалиберные пулеметы. В районе Марьинки стреляли из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного враг ударил из станковых противотанковых гранатометов.

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"Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 27 ноября боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получили два военнослужащих, еще один – боевую травму.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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