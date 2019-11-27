На Донбассе прогремел взрыв – боевики "грохнули" свой склад боеприпасов

Россия шлет на Донбассе боеприпасы, а боевики их быстро «утилизировали»

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики умудрились уничтожить собственный склад боеприпасов из-за неосторожного обращения со снарядами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству дополнительных огневых позиций для минометов и артиллерии, в т. ч. вблизи районов отвода сил и средств.

В то же время на передовую противником завозятся новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности. Так, 23 ноября вследствие нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3-й отдельной мотострелковой бригаде "1 АК (Донецк) ВС РФ".

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Теперь командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались взрывом для съемок фейковых сюжетов о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения украинских воинов в нарушении режима прекращения огня.

Отметим, что у противника это далеко не первый инцидент. Как сообщали новости "Сегодня", в феврале в Горловке боевики сожгли свой склад боеприпасов. И снова "фейерверк" произошел в результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами.

А в мае уже ВСУ уничтожили склад боеприпасов боевиков. Бойцы 53-й бригады наказали противника за обстрелы и ответным огнем точно попали в нужно место.

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