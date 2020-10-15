На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: есть погибший (фото)

В Луганской области полицейские устанавливают обстоятельства взрыва, в результате которого погиб 53-летний мужчина.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 14 октября. Сообщение о взрыве в подвале пятиэтажки поступило в Северодонецкий отдел полиции в 18:16.

По предварительным данным, в подвале дома местный житель разбирал взрывоопасный предмет, вероятно, гранату РГД. Из-за этого произошел взрыв. Мужчина от полученных ранений погиб на месте.

Эксперты-взрывотехники провели осмотр дома и придомовой территории, чтобы убедиться, что угрозы для горожан нет. Также к проведению обследования привлекли кинологов со служебными собаками.

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"Во время осмотра помещения погибшего в квартире было обнаружено и изъято: реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент резьбовое соединение реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство накольный механизм зажигательной трубки ЗТП, 4 гильзы, патроны", – добавили в полиции.

Сейчас следователи и оперативники проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации события.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области подорвалась пожарная машина. Госпитализировали трех человек.

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Также напомним, в Днепре взорвался жилой дом. Владельца дома госпитализировали.

Автор: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

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