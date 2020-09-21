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На Донбассе прошел форум "Люди мира" о восстановлении мирной жизни в регионе

21 сентября, 22:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Цель форума - показать миру жизнь украинцев прифронтовых территорий

Первый международный гражданский форум "Люди мира" под лозунгом – обеспечить мир там, где шестой год война, состоялся в Донецкой области во Всемирный день мира. Об этом сообщил телеканал "Украина 24".

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Мероприятие прошло в Свято-Успенской Святогорской Лавре, на нем эксперты вместе с мирными жителями обсуждали действия по прекращению конфликта и восстановлению жизни на Донбассе и востоке Украины.

По словам организаторов, их цель – показать всему миру, как живут простые украинцы в прифронтовой зоне.

"До войны у нас было только в нашем поселке небольшом около 800 человек. За шесть лет войны нас осталось всего лишь 105 человек. В основном это люди пенсионного возраста, пожилые люди, которым за 70, которым некуда деваться. Поэтому выживают как могут только за счет своих огородов и за счет гуманитарной или какой-то другой помощи", – поделилась жительница прифронтового села Жованка.

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Форум "Люди мира" на Донбассе

В свою очередь, митрополит Антоний рассказал, что Украинская православная церковь с самого начала войны на Донбассе делала все, чтобы "успокоить людей" по обе стороны фронта.

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"Мы прожили очень тяжелых шесть лет войны на нашей Родине. И Украинская православная церковь делала с самого начала все, что могла, чтобы успокоить этих людей, потому что украинский народ и по ту сторону фронта, и по другую сторону фронта – это дети Украинской православной церкви", - заявил митрополит.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина рано или поздно вернет под свой контроль как оккупированные Россией территории Донбасса, так и Крым, это лишь вопрос времени. Причем сделает она это без жертв и насилия.

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форум война Донбасс прифронтовая зона
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