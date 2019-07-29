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На Донбассе прошли масштабные учения с авиацией, танками и катерами: появились яркие фото

Сегодня, 05:40

ВСУ отрабатывали работу управления войсками и силами техники

На Донбассе прошли масштабные учения с авиацией, танками и катерами: появились яркие фото Донбасс ВСУ отрабатывали работу управления войсками и силами техники

Войска, привлеченные к проведению операции Объединенных сил на Донбассе провели масштабные учения органов военного управления с применением авиации, танков, катеров, саперов и других видов войск. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"Три дня подряд в районе проведения операции Объединенных сил проходили тренировки с органами военного управления и подразделениями боевых бригад", – говорится в сообщении.

Как сообщается, тренировки проходили в несколько этапов. Прежде всего руководство и офицеры штабов отрабатывали действия по планированию и принятию решений в условиях резкого изменения военной обстановки в районах ответственности. К учениям привлекались как сухопутные, так и авиационные подразделения.

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Отмечается, что по одному из сценариев военнослужащие танковых подразделений, находящихся в специальных районах отвода, отрабатывали осуществление марша на одном из полигонов Донецкой области.

Кроме того, танкисты совершали переправу через водную преграду по паромной переправе. А навести эту переправу за считанные минуты – было уже задание для подразделений оперативного обеспечения Объединенных сил.

Для того, чтобы замаскировать перемещение техники через водную преграду от условного противника, задачи по постановке аэрозольной маскировки выполнило специализированное подразделение радио-химико-биологической защиты.

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Пилоты вертолетов Армейской авиации, которые привлекались к тренировкам, отрабатывали действия во время полета двойками в простых и сложных метеоусловиях.

Были задания и для экипажей боевых самолетов Воздушных сил. В частности, фронтовые истребители Миг-29 выполняли задачи по прикрытию воздушного пространства во время осуществления понтонной переправы танкового подразделения.

А экипажи штурмовиков Су-25 отрабатывали имитацию нанесения удара по противнику, обеспечив тем самым беспрепятственное развертывание в боевые порядки танкового подразделения.

Ранее новости "Сегодня" опубликовали фото, как мотопехотная бригада ВСУ водную преграду штурмовала .

Ранее новости "Сегодня" публиковали фото учений бригады ВСУ "Холодный Яр" и писали, как бьют из БМП и выносят раненых с поля боя .

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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Донбасс авиация самолеты танки учения вертолеты ООС

Источник: Сегодня

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