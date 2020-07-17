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Преклонили колени: на Донбассе простились с погибшим бойцом ВСУ (фото)

17 июля, 15:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Морпех сражался за Украину с первых дней войны

В городе Лиман Донецкой области в последний путь провели морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Украинский воин с позывным "Мир" погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зайцево.

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Как рассказали в пресс-службе штаба ООС, офицер защищал независимость Украины почти с самого начала вооруженной агрессии России на Донбассе. До службы в морской пехоте он служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой через некоторое время вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты.

"Побратимы в один голос рассказывают, что за командиром были готовы идти хоть на край света, офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком", – говорится в сообщении.

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На похороны собралось много людей. В последний путь бойца проводили сослуживцы. Гроб пронесли по улицам города, шествие сопровождали местные жители.

Напомним, военнослужащий погиб 13 июля 2020 во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Дмитрий получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства. В связи с этим министр намерен срочно связаться с международными партнерами.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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