Преклонили колени: на Донбассе простились с погибшим бойцом ВСУ (фото)

В городе Лиман Донецкой области в последний путь провели морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Украинский воин с позывным "Мир" погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зайцево.
Как рассказали в пресс-службе штаба ООС, офицер защищал независимость Украины почти с самого начала вооруженной агрессии России на Донбассе. До службы в морской пехоте он служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой через некоторое время вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты.
"Побратимы в один голос рассказывают, что за командиром были готовы идти хоть на край света, офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком", – говорится в сообщении.
На похороны собралось много людей. В последний путь бойца проводили сослуживцы. Гроб пронесли по улицам города, шествие сопровождали местные жители.
Напомним, военнослужащий погиб 13 июля 2020 во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Дмитрий получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Ранее мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства. В связи с этим министр намерен срочно связаться с международными партнерами.
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