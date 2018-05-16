На Донбассе проверяют бетонные козырьки над подъездами домов

Массовые проверки проходят после трагедии в Доброполье, где погиб ребенок

В Донецкой области после трагедии в Доброполье, где бетонная плита козырька над подъездом упала на детей и погибла девочка, начались внеплановые проверки подобных перекрытий. Во время проверок в Мариуполе было обнаружено немало опасных мест.

Так, в одном из спальных районов территорию пятиэтажки оградили сигнальной лентой, работает высотная техника, а спасатели демонтируют аварийные козырьки.

"Это аварийное состояние, она в любой момент может упасть на человека", – подчеркнул Виктор Слободян, работник спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя, причем мобильные группы уже разобрали аварийные конструкции в шести домах.

По словам одной из жительниц Мариуполя, "сняли козырьки и это большая радость для нас потому, что действительно это опасно, у нас у всех маленькие детки у молодых семей поэтому это большой плюс".

Специалисты говорят, что многие козырьки не выдерживают никакой критики.

"Это закладные прежде всего, армированная часть и железобетонная. Все сгнило, все осыпается и таким образом само тело козырька, которое весит больше тонны, может обрушиться в любую минуту", – объяснил начальник Спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр Татай.

Два года назад жители дома организовали ОСМД, и новые козырьки планируют установить за счет квартплаты – это будут легкие металлические конструкции.

"Материал мы покупаем за счет ОСМД, это в районе пяти тысяч гривен – один козырек выходит, только материал выходит, а устанавливаем силами жильцов", – заявила председатель ОСМД Елена Викентьева.

Новый козырек вместо демонтированного глава ОСМД планирует установить уже через две недели. По данным управления ЖКХ в Мариуполе осталось немало аварийных конструкций.

Напомним, ранее в городе Хуст произошло смертельное происшествие. 63-летний водитель грузовика "Урал-375", житель села Березово, задел стрелой для выгрузки древесины металлический провод, протянутый между двумя столбами. В результате бетонный столб упал на коляску, в котором был 1,5-летний мальчик. Ребенок погиб. Его мать, жительница Хуста, получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

А в Черкассах конструкция для подъема колясок и тележек привалила женщину с ребенком. Малыш – не пострадал, а вот женщина получила многочисленные ушибы.