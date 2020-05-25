На Донбассе проводят следственный эксперимент по делу Маркива: фото

В Донецкую область из Киева прибыла группа экспертов двух столичных институтов, которые проведут следственный эксперимент в деле о гибели итальянского журналиста Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года, за смерть которых в Италии украинского воина Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

Как сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел, в экспертизах принимают участие эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института.

Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где произошла трагедия во время боевых действий в Славянске.

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"Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина", – заявили в МВД.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Италии на встрече с премьер-министром Джузеппе Конте президент Украины Владимир Зеленский просил освободить Маркива.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года. 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

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