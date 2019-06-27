На Донбассе прямым подпаданием уничтожена позиция боевиков (видео)

Оккупационные войска регулярно получают жесткие ответные удары от украинской армии

Фото: Минобороны Украины

У оккупантов на Донбассе снова беда – прямым попаданием снаряда разнесло их укрепление. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

"В Twitter говорят, что "неизвестные хулиганы" передали искренние "поздравления" девятому полку российско-оккупационных войск прямым "страйком" в ВОП (взводно-опорный пункт)", – написал он.

Видео: Facebook

Отметим, что украинская армия регулярно дает жесткие "ответки" врагу за постоянные обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", недавно украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за гибель своего побратима. Смотрите видео, как ВСУ мощно накрыли позиции врага.

А тем временем в штабе Объединенных сил рассказывали, что противник на передовой не сбавляет обороты и продолжает атаки по позициям сил ООС. Так, 23 июня пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения – артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

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